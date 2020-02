Es ist unbestreitbar. Das US-Imperium dominiert schon knapp ein Jahrhundert lang den Globus. Andere Imperien zerbrechen daran und schaut man sich die US-Stützpunkte auf der Welt an, erinnert diese Macht an das Weltimperium der Römer, die nahezu die halbe Weltkugel unter ihrer Kontrolle hatten. Doch eines haben alle Weltmächte gemeinsam: Sie gehen eines Tages unter. Aktuell scheint dieser Tag für das US-Imperium noch fern – oder ist diese Stärke heute schon mehr Schein als Sein?

Der 6. April 1917: Die Vereinigten Staaten Amerikas beanspruchten zum ersten Mal die Rolle der Weltpolizei für sich und erklären dem Deutschen Reich den Krieg. Kaum greifen die Vereinigten Staaten ein, scheint sich alles zu verändern. Vorher noch als Kriegssieger prophezeit, geht das Deutsche Kaiserreich als Verlierer vonstatten und unterschreibt den Versailler Vertrag. Das große Kaiserreich Deutschland muss sich gegen die Weltmacht Amerikas geschlagen geben.

Auch im Zweiten Weltkrieg scheint es für die Deutschen unmöglich, diesen technisch extrem starken Gegner zu besiegen. Im Gegenteil, Deutschland muss sich erneut geschlagen geben. Dem Japanischen Kaiserreich erging es nicht anders. Kaum drohten sie eine ernsthafte Gefahr für die Macht der USA darzustellen, lassen diese zwei Atombomben über sie fallen. Das Ergebnis: Bis heute eine unfassbare Anzahl von Toten und die Kapitulation des Kaisers. Und das Japanische Kaiserreich war um 1942 kein kleines Reich gewesen, hatte es doch knapp 5,7 % der Weltfläche unter seiner Kontrolle.

Der Sowjetunion erging es nicht anders. Denn die USA sind nicht nur militärisch selbst dieser großen Weltmacht zehn Schritte voraus, auch kulturell und wirtschaftlich ist ihre Überlegenheit offensichtlich. Die Sowjets konnten im Kalten Krieg über die Jahre einfach nicht mithalten. Das Aufrüsten hat sie in den Ruin getrieben und am Ende waren es die Vereinigten Staaten, die mit Hunderten von Atombomben, ihrer dominanten Kultur und Ideologie etc. als Siegermacht und Befreier aus dem Kalten Krieg hervorgingen.

Und das sind nur wenige Beispiele, denn es ist nicht zu leugnen, dass im letzten Jahrhundert die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Globus militärisch, wirtschaftlich und kulturell dominierten.

Bevor wir fortfahren, dürfen wir nicht den Fehler begehen, das Wichtigste zu vergessen. Egal, wie viel Macht der Gegner zu haben scheint, dürfen wir nicht Allah außer Acht lassen: „Wenn einer die Macht sucht, so gehört alle Macht Allah.“ (Heiliger Quran, 35:10)

Egal, was für eine Macht sie oder jemand anderes zu haben scheint, er hat nichts. Die einzige Macht, die es gibt, ist bei Allah, wie dieser Vers zeigt. Niemand hat Macht außer Allah und wenn jemand welche zu haben scheint, ist es nur so viel, wie Allah es ihm erlaubt. An dem einen Tag gab er ihnen ein wenig Macht und an dem nächsten nahm er sie ihnen und gab sie ihren Feinden. „Und dies ist Allah ein Leichtes.“ (Heiliger Quran, 33:19)

Wer sich auf diese Welt verlässt, der soll ruhig darauf reinfallen und seine scheinbare Macht genießen, denn es ist ein Nichts, was sie haben. Das müssen wir wirklich verstehen, sowohl die Feinde als auch wir haben nichts in der Hand, auch keine Macht!

Unser Vertrauen muss allein auf Allah beruhen, auf nichts anderes. Wenn wir auf die Kraft verschiedener Mächte eingehen, müssen wir immer an Allah denken, denn er ist der Einzige, der Macht besitzt, er ist doch der Allmächtige.

Und noch eine Lehre gibt uns der Quran mit in Bezug auf Weltmächte und Tyrannen der Zeit: „Schon vor euch wurde (mit den Menschen) beispielhaft verfahren. Geht auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derer war, die (die Botschaft) für Lüge erklärt haben.“ (Heiliger Quran, 3:137)

Der Quran fordert uns hier auf: Schaut doch auf der Erde umher! Wie war das Ende derer, die Allahs Macht leugneten und für sich Macht beanspruchten? Wie wird ihr Aufenthalt im Jenseits sein, denn das ist erst der Anfang? Aber er sagt auch: Wie war das Ende dieser Weltmächte, die Allahs Botschaft, dass er der Einzige ist und allein die Macht besitzt, leugneten? Schaut auf der Erde umher! Wie endeten all diese, die nach Macht für sich strebten? Und gleichzeitig die Aufforderung vom Vers vorher: Sucht, sucht euer Leben lang nach Macht, sucht! Ihr werdet sie nicht finden, denn sie ist nur bei Allah. Wer waren schon Napoleon, Julius Cesar, Ramses, Karl der Große, Georg III und wie sie nicht alle hießen? Schauen wir uns ihr Ende an, stellen wir fest, dass jedes ihrer Imperien eines Tages (und viele dieser Herrscher haben diesen Tag miterlebt) zugrunde gingen. Allah gibt an einem Tag und nimmt wieder. Nur der Ungläubige verzweifelt daran, denn alles, was er dachte zu haben, ist weg. Der Gläubige hingegen weiß, dass alles, was er zu haben scheint, nichts ist und der Verlust von nichts berührt ihn nicht mal im Allerkleinsten.

Napoleon, ein Kaiser wie ihn die Welt nicht gesehen hat. Geschickt im Kriegsgeschehen, intelligent in der Leitung und ein Mann aus der Mitte des Volkes. Beherrschte er nicht riesige Gebiete der Welt? Er war jemand, der nach Macht gestrebt hat, also gehen wir auch der zweiten Aufforderung nach und schauen uns sein Ende an, denn der Quranvers fordert uns auf, nach dem Ende der nach Macht Suchenden zu schauen. Ein paar unglückliche Wetterereignisse, zeitliches Pech und gute Strategieführung der Gegner ließen sein Kaiserreich, das ganz Europa beherrschte und Kolonien auf der ganzen Welt besaß, verschwinden. Er selbst musste bald schon abdanken, angeblicher Suizidversuch und wurde dann auf einer einsamen Insel ausgesetzt, wo er starb.

Caesar wollte die Alleinherrschaft. Er bekam sie. Weite Teile Europas und Afrikas hatte er in seiner Hand. Das Römische Kaiserreich war zu seiner Zeit und heute noch beispiellos in der Geschichte. Die Römer waren technologisch, kulturell, militärisch sowie gesellschaftlich anderen Ländern so absurd überlegen, dass der Vergleich einer Ameise zum Menschen nahe kommt. Was ist Rom heute? Rom, Hauptstadt Italiens, ist nichts mehr als ein kleiner Fleck. Die Stadt ist technologisch und kulturell, geschweige denn militärisch, niemandem auch nur im Ansatz voraus. Und Caesar? Sein Ende waren 23 Dolchstiche, ein dem nach Macht Suchenden gebührender Tot.

Das British Empire hatte Macht über knapp 25 % des Erdballs, die größte Weltherrschaft, die es je gegeben hat. Was ist heute mit diesem Imperium? Dieser kleine Fleck auf der Weltkarte ringt mit Europa um den Brexit, denn es kann sich nicht durchsetzen. Nichtmal innerhalb dieses kleinen Territoriums ist man sich einig.

Und es gibt noch Hunderte weitere Beispiele in der Geschichte, von ganz klein bis ganz groß. Doch immer ist es dasselbe Prinzip. Der Pharao der Zeit denkt, er hätte Macht auf dieser Welt. Er denkt, er hätte etwas in der Hand, Macht, Kraft oder Gewalt. Doch sie verstehen nicht, dass Allah gibt und wieder nimmt. Und so wandert die Herrschaft dieser Imperien von einem zum anderen, wobei immer eins nach dem anderen zugrunde geht. Und das alles, obwohl Allah doch die Menschen, die nach Macht streben, in seinem heiligen Buch warnt: „Geht auf der Erde umher und schaut, wie das Ende derer war, die (die Botschaft) für Lüge erklärt haben.“ (Heiliger Quran, 3:137)

Wann endet diese scheinbare Endlosspirale? In dem Moment, in dem die Umma auf Allah vertraut und einen islamischen Staat gründet, in der Hoffnung auf Allahs Wohlgefallen und im Wissen, dass die Macht nur bei Allah liegt, in dem Moment bricht diese Spirale ab. In dem Moment verändern sich langsam, aber sicher die Verhältnisse. Das aktuelle Weltimperium, das ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte überdauert hat, verliert seine Macht innerhalb weniger Momente, und gibt die Fahne der Herrschaft weiter. Doch dieses eine Mal ist es nicht ein weiteres, nutzloses, verbrecherisches und wertloses Imperium, das erneut die Menschheit unterdrückt, um sich zu bereichern, sondern eine Herrschaft derjenigen, die von sich sagen: Wir haben keine Macht, alle Macht liegt bei Allah!

Das ist es, worauf die Imame, angefangen von Imam Ali (a.) bis hin zum Letzten von ihnen, Imam Mahdi (a.), hinarbeiteten. Sie alle hatten diesen Staat und das Ziel des Paradieses auf Erden vor Augen und es wird mit Imam Mahdis (a.) Erscheinen erfüllt werden. Denn er kommt, wenn sich die Muslime unter der Fahne von „so gehört alle Macht Allah“ (Heiliger Quran, 35:10) versammeln.

Doch wann wird das sein? Da kommen wir wieder zurück zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Übermacht ist in keinem Aspekt besser oder spezieller als die anderen zuvor zugrunde gegangenen Imperien. Auch dieses Imperium wird untergehen, das leugnen sie selbst nicht. Auch sie streben nach Macht auf dieser Welt und werden schon bald wie die Tyrannen vor ihnen nur eine Erinnerung sein. Dieses Imperium der USA ist viel schwächer im Verhältnis zu den anderen Großmächten der Geschichte. Diese extreme Dominanz, wie die der alten Römer, haben die Amerikaner nicht. Im Gegenteil, die USA werden schon seit knapp sechzig Jahren schwächer in jeglichen Bereichen. In den 1960ern scheiterte das Imperium schon an Vietnam, einem armen Land. Dass dies kein ausgeglichener Kampf war und Amerika diesen als Weltmacht und als das Symbol der Kraft gewinnen musste, steht überhaupt nicht zur Debatte. Und dass die USA diesen Krieg sowie alle anderen ihrer Kriege illegal, völkerrechtswidrig und tyrannisch geführt haben, ist ein Fakt.

Doch am Ende, nach zwanzig Jahren Krieg, konnten sie sich nicht einmal gegen dieses aufständische Volk durchsetzen, was nicht mehr als nur einen Willen hatte. Das soll eine Weltmacht sein? Wenn das nur ihr einziges Versagen wäre, nein, sie versagen aktuell in jedem Krieg, auf jedem Schlachtfeld. Die Überflutung der Völker durch die amerikanische Kultur hat abgenommen. Die Menschen verstehen langsam, dass diese Kultur eine Kultur der Ignoranz und Arroganz ist. Wirtschaftlich macht sich dieses Imperium mehr Feinde als Freunde. Medial bemerken die Menschen immer mehr die Gehirnwäsche des Westens. Und auch militärisch versagen sie immer und immer wieder. Zu viele mussten schon aufgrund ihres Machtdurstes sterben und viele werden es noch sein, denn sie jagen etwas hinterher, was nicht für sie, für die Menschen, vorgesehen ist zu haben. Die Macht ist nicht bei den Menschen, sie ist bei Allah!

Die Tage des US-Imperiums sind gezählt. Was man früher nicht mal in den unrealistischsten Szenarien anzunehmen wagte, ist Wirklichkeit geworden. Die Völker im Nahen Osten sowie auch viele weitere, sagen nein zu den USA, ihren Verbrechen und dem Schaden, den sie der Welt zufügen. Iran feuert auf Militärbasen in der Region und die USA haben Angst vor einem Krieg, da sie das Schlimmste befürchten: einen Untergang, der schneller kommt als erwartet. Dass sie untergehen, ist ein Fakt, denn die Tyrannei und Unterdrückung der Menschen währt nie ewig. Schon bald steht das amerikanische Imperium nur noch in Geschichtsbüchern.

Die Hoffnung muss heute größer sein denn je, denn wenn wir bereit sind, wird Imam Mahdi (a.) erscheinen, die Unterdrückung besiegt und Palästina befreit sein. Und gegrüßt sei der Imam der Zeit, dem Verbliebenen Allahs auf Erden (baqiyatullah), alle unsere Aktivitäten seien ihm geopfert, möge er bald erscheinen.

„Wenn die Unterstützung Gottes kommt, und auch der Erfolg, Und du die Menschen in Scharen in die Religion Gottes eintreten siehst, Dann sing das Lob deines Herrn und bitte Ihn um Vergebung. Siehe, Er wendet sich gnädig wieder zu.“ (Heiliger Quran, 110:1-3)