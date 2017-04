Wer die aktuellen Geschehnisse in Syrien und den benachbarten Ländern verfolgt, sollte Stereotypen und festgefahrene Betrachtungsweisen überwinden, sonst wird er Opfer dieser vorgefassten Sichtweisen und kann keine zutreffenden Schlussfolgerungen ziehen. Das gilt natürlich für alle politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, aber für den Nahen Osten und seine Akteure in besonderer Weise. Die zu diesem Thema vorhandenen Stereotype sind so emotionsgeladen und festsitzend, dass sie geradezu als krankhaft bezeichnet werden können.

Baschar al-Assad – der Schlächter von Damaskus

Aleppo – das Ende der Menschlichkeit

Die Muslime – demokratieunfähig und stets anfällig für Radikalisierung und Extremismus

Israel – trotz allem die einzige Demokratie im Nahen Osten

Die Aufzählung ließe sich noch länger fortsetzen. Zum besseren Verständnis der Hintergründe und Zusammenhänge soll das Thema anhand einiger hervorstechender Prinzipien und Hauptmerkmale behandelt werden.

Divide et impera!

Das Prinzip beherrschten schon die alten Römer meisterhaft. „Würdige“ Nachfolger waren die Briten und Franzosen. Heute sitzen die Strippenzieher in Washington und Tel Aviv. Um die britische und französische Herrschaft über die muslimischen Länder der Region zu erlangen, haben die Strategen in den Staatskanzleien von London und Paris schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Konzepte für einen neuen Nahen Osten ausgearbeitet. Im Sykes-Picot-Abkommen einigten sie sich darauf, nach dem angestrebten Sieg über das Osmanische Reich die „befreiten“ Länder untereinander aufzuteilen. Den arabischen Scheichs versprachen sie die Unabhängigkeit für ihre Länder (Lawrence von Arabien).

Den Zionisten versprachen die Engländer 1917 in der Balfour-Deklaration, ihr schon 1897 im Zionistenkongress von Basel beschlossenes Ziel der Schaffung einer nationalen Heimstätte des „Jüdischen Volkes“ in Palästina zu unterstützen.

Sie erreichten ihr Ziel: Die Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches – Syrien, Irak, Jordanien, Palästina, Libanon – gerieten als Völkerbundmandate unter direkte britische und französische Kontrolle. Juden aus ganz Europa wanderten, vom zionistischen Ideal beseelt, in Palästina ein.

Die Palästinenser wurden nicht gefragt, ob sie diese Zuwanderung wollten. Wenn heutige europäische Bürger angesichts starker Zuwanderung aus fernen Ländern mit Sorge bis offener Ablehnung reagieren, sollte man sich vor Augen halten, dass die zionistischen Zuwanderer ganz offen für die Schaffung einer nationalen Heimstätte auf dem Boden dieses fremden Landes eintraten!

Der Staat Israel wurde schließlich 1948 unter Federführung der USA gegründet. In der UNO waren damals nur 57 unabhängige Staaten vertreten, die USA waren der übermächtige Sieger des Zweiten Weltkriegs, der die Geschicke der Welt maßgeblich zusammen mit den anderen Siegermächten Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion bestimmte. Viele Länder der Dritten Welt waren noch Kolonien Großbritanniens und Frankreichs und somit ohne Stimmrecht.

Der Aufstieg Israels zum kleinen, aber mächtigen und vor allem militärisch starken Staat (einziger Atomwaffenstaat der Region) ist seither mit zahlreichen Kriegen und einer fortdauernden Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung in den seit 1967 besetzten Gebieten, aber auch im Kernland Israels, verbunden.

Ohne die schützende Hand der USA und der meisten westlichen Staaten wäre dieser Aufstieg niemals möglich gewesen. Und auch heute wird Israel bei aller verbal geäußerten Kritik an seiner aggressiven Politik und dem immer offener durchgeführten Landraub in den besetzten Gebieten weiterhin massiv unterstützt.

Arabischer Frühling, Bürgerkrieg in Syrien und die Zerschlagung der Achse des Widerstandes

Die Staaten der Region befanden sich auch nach der Unabhängigkeit von Großbritannien und Frankreich Ende der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts unter ständigem Einfluss und wiederholter Einmischung der imperialistischen Großmächte, nicht zuletzt zum Schutze Israels.

Die Eliten waren und sind meist an westlichen Hochschulen ausgebildet, die Unabhängigkeit der Staaten war von europäischen Ideologien und Staatsmodellen geprägt: Nationalismus europäisch-säkularer Prägung, Sozialismus oder meist extrem rückständige Monarchien (Saudi-Arabien) mit enger Verbundenheit zum Westen.

Erst mit der Islamischen Revolution im Iran 1979 wurde diesen künstlichen Staaten ein neues, eigenständiges Staatskonzept entgegengestellt. Die anderen Staaten der Region reagierten auf die Islamische Revolution größtenteils mit Repressionen. Sie fürchteten ähnliche Umbrüche im eigenen Land. Jahrzehntelange Erstarrung jeglichen Fortschritts war die Folge für diese Staaten. Geschickt spielten die Imperialisten die Sunniten gegen die Schiiten, die Araber gegen die Iraner aus – Konfessionalisierung und Ethnisierung! Der revolutionären Bewegung sollte so jegliche internationale Strahlkraft geraubt werden.

Gegen die Islamische Republik wurde ein beispielloser Generalangriff geführt: der acht Jahre andauernde Krieg des Iraks unter Saddam Hussein mit Unterstützung aller westlichen und östlichen Mächte, westlich unterstützte Terrororganisationen (Volksmudschahidin) ermordeten zahlreiche Menschen, u. a. wichtige Führungspersonen der Revolution, und von Anfang an bis heute unilaterale und multilaterale Sanktionen unter allen möglichen Vorwänden.

Erst über 30 Jahre später konnte der Deckel nicht weiter auf den Topf gehalten werden, das islamische Erwachen („Arabischer Frühling“) war Anfang 2011 nicht mehr aufzuhalten. Machthaber, die jahrzehntelang westlichen und israelischen Interessen gedient hatten, mussten unter dem friedlichen Druck der Straße abtreten (Mubarak in Ägypten, Ben Ali in Tunesien).

Die Völker der Regionen hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht, schnell – und schon zum Teil vorher vorbereitet – wurde die Bewegung instrumentalisiert und umgeleitet, u. a. um unliebsame Herrscher in anderen Ländern loszuwerden.

In Libyen wurde Gaddafi, den man vorher noch hofiert hatte (Sarkozy, Berlusconi), gewaltsam gestürzt und vor laufender Kamera gelyncht. Russland hatte zuvor im UNO-Sicherheitsrat seine Zustimmung zu einer Flugverbotszone erteilt, welche die Westmächte jedoch zu einem militärischen Eingreifen im Sinne eines Regimechanges nutzten.

Die Zerschlagung souveräner Staaten der Region und ihrer Armeen oder eine bewusst herbeigeführte Entwicklung zu gescheiterten Staaten („failed states“) ist im Sinne des aggressiven Israels, das für sich medial immer die Opferrolle beansprucht! Das wird z. B. ganz offen von David Weinberg, Kolumnist der Jerusalem Post, als entsprechender Vorteil dargelegt:

https://www.youtube.com/watch?v=OGlePlugJBo&feature=youtu.be

Ähnliches wie in Libyen sollte auch in Syrien geschehen: Das Land hatte und hat eine Schlüsselfunktion in den meisten und wichtigsten Konflikten der Region. Bis 2011 war es nicht gelungen, Syrien zu einem Frieden mit Israel zu bewegen. Bekanntlich hält Israel seit 1967 die syrischen Golanhöhen besetzt. Die palästinensische Hamas hatte in Damaskus ihr Politbüro. Auch Assad wurde noch 2010 eifrig vom Westen hofiert, seine Vorzüge wurden beworben: Säkularismus, westliche Bildung, Aufgeschlossenheit gegenüber Reformen und modernes Denken.

Dass der Krieg in Syrien nicht einzig und allein aus der Eskalation eines spontanen Volksaufstands entstanden ist, sondern von langer Hand vorbereitet war, ebenso wie zuvor die Kriege in Irak und Libyen und andere militärische Operationen in der Region, kann man auch an Aussagen hochrangiger Persönlichkeiten der verschiedenen US-Administrationen ersehen. Der US-General Wesley Clark spricht in einem Interview zur langfristigen Planung bereits im Jahr 2001: https://www.youtube.com/watch?v=kNfOsvdiwyg&feature=youtu.be

Eine weitere aktuellere Ursache des Konflikts liegt darin, dass eine Pipeline aus dem persischen Golf durch Syrien geführt werden sollte, und katarisches Erdgas zu Abnehmern nach Europa transportieren sollte. Dass Syrien jedoch dem Iran als Partner den Vorzug gab, der im gleichen Gasfeld Förderrechte hat, konnte nicht geduldet werden – Katar ist bekanntlich einer der Hauptsponsoren der extremistischen Kämpfer in Syrien. Siehe Dr. Daniele Glaser:

https://www.youtube.com/watch?v=FBgCH8M1Pv8&feature=youtu.be

Syrien war nämlich schon länger der einzige arabische Verbündete des Irans, besonders während des Ersten Golfkrieges (Angriff des Iraks auf den Iran), damals noch unter Assads Vater Hafiz al-Assad. Syrien ist bis heute ebenfalls ein wichtiger Verbündeter der Hizbullah, die bereits mehrere Angriffe Israels auf den Libanon abgewehrt hatte.

Ja, es war dieser Organisation, auch dank der Hilfe Syriens, sogar gelungen, die israelischen Besatzer im Jahr 2000 aus dem Land zu vertreiben – als einziges arabisches Land konnte der Libanon somit fast das gesamte besetzte Gebiet von Israel zurückgewinnen, ohne demütigende Zugeständnisse im Sinne Israels und des Westens machen zu müssen. Dabei hatte ein blutiger Bürgerkrieg dieses kleine Land 25 Jahre lang (bis 1990) schwer gebeutelt. In dem Krieg hatte Israel maßgeblich seine Finger im Spiel (u. a. beim Massaker von Sabra und Schatilla 1982).

Mit dem zuletzt bravourös zurückgeschlagenen Angriff Israels im Jahr 2006 erlangte die Hizbullah eine für die Zionisten und die westlichen Imperialisten angsteinflößende Popularität. Israel musste trotz massivster militärischer Gewalt und großer Zerstörungen im Libanon durch Luftwaffe und Artillerie ohne Erfolg wieder abziehen.

IS (DAESCH) als wirksames Mittel der Gegenstrategie

Um die Popularität der schiitischen Hizbullah zu zerstören und die Achse des Widerstandes, bestehend aus der Hizbullah, Syrien und dem Iran zu brechen, gab es letztlich nur ein Mittel: Salafistische Extremisten sollten mit ihrem pseudoislamischen Fanatismus den „ketzerischen“ Schiiten und Alewiten den Garaus machen. So konnten religiös motivierte Widerstandskämpfer mit scheinbar gleichartigen religiösen Eiferern – nur eben der Gegenseite – erfolgreich bekämpft werden. Gleichzeitig wurde der Islam als Ganzes geschwächt und diskreditiert!

Zum Kriegsziel „Zerschlagung der Achse des Widerstandes“ siehe Peter Scholl Latour schon 2012, im verlinkten Video ganz explizit ab Minute 10:55: https://www.youtube.com/watch?v=mHvs79Ed9q4

Im Irak hatte die Aufwiegelung konfessioneller Konflikte bereits mehrfach als Mittel herhalten müssen, den seitens der amerikanischen Befreier nicht gewünschten Unabhängigkeitsbestrebungen des mehrheitlich schiitischen Iraks einen schweren Dämpfer zu versetzen. Statt dem Iran ein amerikanisches Demokratiemodell vor die Nase zu setzen, welches das iranische Volk letztendlich vom Festhalten an den Idealen der Islamischen Republik abbringen sollte, hatten umgekehrt die von der Diktatur Saddam Husseins befreiten Iraker sich zunehmend mit dem für sie vorbildlichen Iran verbündet.

Dies wurde bekanntlich durch die Entfesselung eines Bürgerkrieges 2006 und die Unterstützung extremistischer Sunniten bestraft. Diese extremistischen Terroristen (fälschlich sog. „Islamisten“) von Al-Kaida und ihresgleichen sind im Irak überhaupt erst mit dem Einmarsch der USA in dieses Land gekommen und aktiv geworden.

Das Prinzip „teile und herrsche“ wurde hier ideal angewandt: Die schiitische Mehrheit gegen auf einmal „unterdrückte“ Sunniten, Araber gegen Kurden, Muslime gegen die verschiedenen religiösen Minderheiten. Wenn die US-Besatzer nach ihrem Abzug 2011 schon selbst nicht herrschen konnte, so sollte das Land in seine ethnischen und konfessionellen Teile zerlegt werden (ein ähnliches Beispiel war der Zerfall Jugoslawiens, allerdings unter anderen Rahmenbedingungen).

Dieselbe Strategie wandte man gegen Syrien an: Über die lange kaum kontrollierbare Grenze zum Irak und über die Grenze zum Libanon und die Türkei wurden Waffen und extremistische Kämpfer aus allen Teilen der muslimischen Welt, ja sogar aus Europa ins Land eingeschleust. Vor dem Hintergrund einer auch in Syrien stattfindenden friedlichen Protestbewegung gegen die Einparteienregierung von Baschar al-Assad wurde in kürzester Zeit ein bewaffneter Aufstand angezettelt und dieser mit den eingeschleusten Kämpfern und Waffen zum „Bürgerkrieg“, ja zum offenen Krieg eskaliert.

Jede militärische Aktion der syrischen Armee wurde vom Westen aufs Schärfste verurteilt und als extreme Barbarei dargestellt. Die Aktionen der „bewaffneten Opposition“ wurden als Mittel zur Selbstverteidigung beklatscht und offensiv unterstützt.

Man unterschied zwischen den „moderaten Rebellen“ und den Extremisten. Erstaunlicherweise mussten auch die westlichen Propagandisten immer wieder zugeben, dass es letztendlich keine oder kaum moderate Rebellen gab und gibt. So war es nicht verwunderlich, dass schwer bewaffneten Extremisten mit der Unterstützung Saudi-Arabiens, Katars, der Türkei, der USA und Israels bald das ganze Land überrannt hatten.

Wer aufmerksam ist, wird auch in westlichen Medien fündig werden, bezüglich der wahren Situation in Syrien: Pater Daniël Maes im belgischen Algemeen Dagblad, 24.01.2017:

http://www.ad.nl/nieuws/poetin-en-assad-hebben-mijn-leven-gered~add21ab7/

Er sagt, dass äußere Kräfte diesen Bürgerkrieg herbeigeführt haben und wer die Befreier des syrischen Volkes von diesen Gewalttätern sind – nämlich u. a. die syrische Armee und die Russen.

Nur dem aufopferungsvollen Kampf der syrischen Armee und der Hizbullah war es zu verdanken, dass der syrische Staat nicht bereits vor mehreren Jahren zerschlagen wurde. Auch die in westlichen Medien bereits von Beginn an kolportierten Opferzahlen in den Reihen der Armee sind Hinweis genug, dass hier nicht und zu keinem Zeitpunkt nur leicht bewaffnete Aufständische gegen eine unterdrückerische Armee kämpften.

Das Eingreifen Russlands erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die Extremisten des IS große Teile des Iraks und Syriens unter Kontrolle hatten. Die Ausbreitung des IS bedrohte nicht nur diese beiden Staaten und andere in der Region, sondern auch Russland, aus dessen muslimischen Bevölkerungsteilen Kämpfer für den IS rekrutiert wurden. Wie alle Länder mit autochthoner oder zugewanderter muslimischer Bevölkerungsminderheit konnte Russland kein Interesse an einer dauerhaften Etablierung dieses Terrorstaates haben. Gleichzeitig bedrohte der Krieg die einzige Militärbasis Russlands, außerhalb der Russischen Föderation, in Tartus an der Mittelmeerküste.

Zum Vergleich: Die USA verfügen über Militärstützpunkte weltweit, egal ob es die Bevölkerung des jeweiligen Landes möchte oder nicht. Das völkerrechts- und menschenrechtswidrige Militärgefängnis Guantanamo befindet sich auf einer Exklave in Kuba, im atomwaffenlosen Deutschland werden in Rammstein von den USA Atomwaffen gelagert etc.

Befreiung Aleppos und „das Ende der Menschlichkeit“

Als durch den vereinten Kampf der syrischen Armee, der Hizbullah, anderer Milizionäre und der russischen Luftwaffe die Extremisten schließlich unter größten Opfern zurückgedrängt wurden, zeichnete sich eine große Niederlage für die Strippenzieher des Bürgerkrieges und das Projekt des Kalifats des IS ab.

Statt die beiden Staaten, Irak und Syrien, in lauter kleine ethnisch und konfessionell definierte Einheiten aufzuspalten – für jede einzelne davon hätte es externe „Schutzmächte“ mit ihren „legitimen“ Einflusssphären gegeben –, musste festgestellt werden, dass die Integrität dieser Länder erhalten werden würde. Statt dem Widerstand gegen die imperialistischen Mächte, allen voran gegen die USA und Israel, den Todesstoß zu geben, hatte der Widerstand unter größten Opfern die Oberhand behalten.

Aleppo sollte die Hauptstadt der aufständischen Kräfte werden. Die größte und wirtschaftlich bedeutendste Stadt Syriens, nahe der türkischen Grenze, war schon seit Jahren zu großen Teilen unter Kontrolle der Rebellen. Mit der Rückeroberung dieser Stadt durch die syrische Armee und seine Verbündeten brach der ganze Plan in sich zusammen. Ernüchterung, ja Entsetzen machten sich breit.

Einer der Gründe für das Erschrecken der westlichen Führungspersonen: In Ost-Aleppo nahm die syrische Armee 14 ausländische Militär- und Geheimdienstangehörige, darunter aus den USA und Israel fest, die dort bei den Terroristen waren und verzweifelt versucht hatten, zu entkommen (syrische UNO-Botschafter in https://www.youtube.com/watch?v=bTRccMqEXAE).

Das letzte verbliebene Mittel nach der militärischen Niederlage der Rebellen war die Propaganda: Alle mussten mit einstimmen in den Chor dieser Propaganda, wer dagegen argumentierte, wurde verbal niedergemacht.

Ein derartiges Massaker wie in Aleppo habe es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Die Stadt sei (von der syrischen Armee, der russischen Luftwaffe, der Hizbullah und dem Iran) dem Erdboden gleichgemacht worden. Täglich konnte man HD-Bilder der Ruinenlandschaft, aufgenommen von Kameradrohnen, sehen. Bilder von jubelnden Bewohnern der befreiten Stadt wurden als Propaganda des syrischen Staatsfernsehens abgetan.

Dass sowohl das Handeln als auch die Medienpropaganda der westlichen Machthaber einzig und allein ihren Interessen dient, wird aus eben diesem Handeln und den damit im Zusammenhang stehenden Ereignissen erkennbar. Die tatsächlichen Gründe des Entsetzens in den westlichen Staatskanzleien sind nämlich andere als die behaupteten Gräuel:

Die Achse des Widerstandes hat nicht nur überstanden, sie ist gestärkt aus dem Konflikt hervorgegangen. Andere Mittel, diesen Widerstand zu brechen, sind vorerst nicht in Aussicht. Auch die schlimmsten Barbareien der Kopfabschneider vom IS konnten die Kräfte des Widerstandes nicht vernichten und entmutigen, gleichwohl sind die Zerstörungen materiell und seelisch gewaltig. Dies kann man im kleinen Maßstab auch an den sog. Rückkehrern aus dem „Dschihad“ in Europa sehen.

Die Zukunft für Israel und seine unverbesserlichen Unterstützer sieht tatsächlich düster aus: Trotz andauernder Besetzung und immer aggressiveren Landraubes sind die Palästinenser nicht unterzukriegen. Ihre Bevölkerungszahl bedroht den selbsterklärten „national-jüdischen Charakter“ des zionistischen Staates, die Zweistaatenlösung wurde aber ebenso zur Illusion, da die fragmentierten Restgebiete Palästinas in der Westbank und in Gaza nicht selbstständig lebensfähig sind, hundertfach zerteilt durch illegale Siedlungen, Mauern und Stacheldraht.

Die erhoffte Auslagerung des Konfliktes droht mit dem sich abzeichnenden Niedergang des Projektes IS und der nicht gelungenen Zerschlagung der Nachbarstaaten rascher zu scheitern als befürchtet. Die steigende Aggression der US-Administration (Trump verbal offen rabiat, zuvor Obama im Ton moderat, in der Sache letztendlich aber nur den Machtinteressen dienend) und Israels unter Netanjahu sind Zeichen der Schwäche und Ausweglosigkeit. Regime, die mit unverhohlener Gewalt herrschen, sind in der Geschichte oftmals schneller untergegangen, als Zeitgenossen zu denken gewagt haben. Das relativ frische Beispiel der Sowjetunion kann hier angeführt werden. Die ist letztlich unblutig zu Ende gegangen, trotz einiger blutiger Nachfolgekonflikte.

Resümee

Entsprechend den Lippenbekenntnissen nahezu aller Akteure kann ein langfristiger und stabiler Frieden nicht allein mit Waffengewalt erreicht werden. Echter Frieden kann nur auf Basis von politischer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und ohne Einmischung der imperialen Großmächte erreicht werden. Dementsprechend müssen sich zuallererst die USA und ihre Verbündeten zurückziehen. Der Wiederaufbau nach den Zerstörungen materieller Art und in den Beziehungen der Völker der Region und innerhalb der Länder kann nur mühsam und schrittweise erfolgen.

Hier gibt es jedoch auch ein erstaunliches Beispiel in der Region: Trotz aller umgebenden gewalttätigen Konflikte, die auch immer wieder von außen ins Land hineingetragen wurden und werden, trotz direkter Angriffe von außen (zuletzt Israel 2006) konnte der Libanon seit dem Ende des Bürgerkrieges 1989 bis jetzt eine einigermaßen stabile Entwicklung durchlaufen. Das mag angesichts der oft anderslautenden Berichterstattung, die meist nur dramatische (meist negative) Einzelereignisse wiedergibt, unglaubwürdig erscheinen, aber man muss das Gesamtbild im Libanon betrachten, dann wird diese Argumentation plausibel.

Die Libanesen haben ihre Lektion gelernt und haben ihr Schicksal überwiegend in die Hände verantwortungsvoller Führungskräfte gelegt, die trotz aller innerer und äußerer Konflikte letztendlich das Gesamtinteresse des Landes vor alles andere stellen.

